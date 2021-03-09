В Україні нарахували 169 аварійних мостів

Національна програма з відновлення мостів працює. Ми маємо 75% мостів, які вже обстежили. 169 штучних споруд, з цих 75%, знаходяться у 5-му експлуатаційному стані, тобто їх треба капітально ремонтувати або реконструкцію виконувати. Кожного року ми збільшуємо обсяги виконання ремонту штучних споруд. В цьому році ми плануємо відновити 200

У рамках національної програми з відновлення мостів Укравтодор провів масштабне обстеження мостового господарства та нарахував 169 аварійних мостів.

Про це під час робочої поїздки до Запорізької області сказав заступник голови Укравтодору Андрій Івко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Національна програма з відновлення мостів працює. Ми маємо 75% мостів, які вже обстежили. 169 штучних споруд, з цих 75%, знаходяться у 5-му експлуатаційному стані, тобто їх треба капітально ремонтувати або реконструкцію виконувати. Кожного року ми збільшуємо обсяги виконання ремонту штучних споруд. В цьому році ми плануємо відновити 200", - прокоментував Івко.

Він також нагадав, що зараз будуються нові запорізькі, кременчуцький та ямпільський мости.

"Кременчуцький міст - там зараз завершується стадія проєктування, експертиза відбувається. Будуються тимчасові дороги, завозиться арматура, будівельні матеріали. Також маємо ще такий міст, як Ямпільський. Він буде на кордоні між країнами - Україною та Молдовою. Підготовчі роботи розпочались. В наступному році плануємо завершити їх", - сказав Івко.

В Укравтодорі також додали, що в 2020 році в країні було відновлено 4000 км доріг державного значення і 158 штучних споруд. В 2021 році заплановано відновити 4500 км доріг і близько 200 штучних споруд (мостів).

Як повідомлялось, запорізькі мости через р. Дніпро в Укравтодорі обіцяють добудувати у 2022 році.