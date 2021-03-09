НОВИНИУ рамках національної програми з відновлення мостів Укравтодор провів масштабне обстеження мостового господарства та нарахував 169 аварійних мостів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні нарахували 169 аварійних мостів
Національна програма з відновлення мостів працює. Ми маємо 75% мостів, які вже обстежили. 169 штучних споруд, з цих 75%, знаходяться у 5-му експлуатаційному стані, тобто їх треба капітально ремонтувати або реконструкцію виконувати. Кожного року ми збільшуємо обсяги виконання ремонту штучних споруд. В цьому році ми плануємо відновити 200
Фото: зруйнований міст (facebook.com.blackkalush)
Про це під час робочої поїздки до Запорізької області сказав заступник голови Укравтодору Андрій Івко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Національна програма з відновлення мостів працює. Ми маємо 75% мостів, які вже обстежили. 169 штучних споруд, з цих 75%, знаходяться у 5-му експлуатаційному стані, тобто їх треба капітально ремонтувати або реконструкцію виконувати. Кожного року ми збільшуємо обсяги виконання ремонту штучних споруд. В цьому році ми плануємо відновити 200", - прокоментував Івко.
Він також нагадав, що зараз будуються нові запорізькі, кременчуцький та ямпільський мости.
"Кременчуцький міст - там зараз завершується стадія проєктування, експертиза відбувається. Будуються тимчасові дороги, завозиться арматура, будівельні матеріали. Також маємо ще такий міст, як Ямпільський. Він буде на кордоні між країнами - Україною та Молдовою. Підготовчі роботи розпочались. В наступному році плануємо завершити їх", - сказав Івко.
В Укравтодорі також додали, що в 2020 році в країні було відновлено 4000 км доріг державного значення і 158 штучних споруд. В 2021 році заплановано відновити 4500 км доріг і близько 200 штучних споруд (мостів).
Як повідомлялось, запорізькі мости через р. Дніпро в Укравтодорі обіцяють добудувати у 2022 році.
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03 09 2021 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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