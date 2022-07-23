В Україні найближчими днями очікуються дощі та грози
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжях морів та Закарпатті до 21°; удень 27-32°, на півдні Одещини до 36°, у західних та Житомирській областях 22-27°.
У Києві в ніч на неділю без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-18°, удень близько 30°.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 24 липня найвища температура вдень була 34,9° у 2009 р., найнижча вночі 6,5° у 1885 р.
У понеділок, 25 липня, в Україні, окрім західних областей, короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на крайньому півдні до 21°, у західних областях 10-15°; удень 23-28°, на Закарпатті та Одещині 27-32°.
У Києві в ніч на понеділок помірний, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 23-25°.
23 липня на 8-му годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-24°, у Дніпрі, за даними гідрологічного посту "Київ", 21°.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії
- ФОТО Космічний зонд показав марсіанський каньйон
- ФОТО Море за сіткою: Замінований сезон на одеських пляжах
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"