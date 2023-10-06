Це воєнний злочин, безкарності не буде – Боррель про обстріл Харківщини

Високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував російський удар по селу Гроза Харківської області, де загинула 51 цивільна людина.

Про це Європейська служба зовнішніх справ написала на сайті.

"російський удар по Харківщині чергова огидна атака на невинних цивільних людей, на додаток до щоденних невибіркових атак росії поблизу лінії фронту, які вона продовжує здійснювати щодня" - заявив Боррель.

Він додав, що навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами.

"Керівництво росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності. Безкарності за воєнні злочини не буде", - підсумував топ-дипломат Євросоюзу.

Нагадуємо, що вчора армія рф вдарила по Харківщині: відомо про 51 загиблих.