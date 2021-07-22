В Україні не працюють 40% створених пунктів вакцинації проти COVID-19 - Ляшко

Ляшко розповів, що люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через нібито брак вакцин

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поскаржився, що в Україні все ще не працюють 40% створених пунктів вакцинації проти коронавірусу. Він закликав регіональних очільників департаментів охорони здоров'я забезпечити їхню роботу, а українців - повідомляти у разі відмови у вакцинації.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Громадське".

Він розповів, що станом на 20 липня, наприклад, у Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42.

Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 зі 121, у Кіровоградській області - 46 зі 121, у Хмельницькій - 28 з 80.

Ляшко розповів, що люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через нібито брак вакцин, хоча зараз на регіональних та місцевих складах уже перебувають 3 435 103 доз.

З них 961 142 доз - це препарат CoronaVac, температурний режим зберігання якого дозволяє легке використання, зберігання та використання у найвіддаленіших точках.

"Я ще раз, тепер публічно, прошу регіональних очільників департаментів охорони здоров'я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу", - наголосив Ляшко.

Він також закликав українців телефонувати до місцевих департаментів охорони здоров'я, якщо найближчий пункт щеплення, зазначений в переліку на сайті Міністерства охорони здоров'я, не працює або вам відмовляють у щепленні через відсутність вакцин.

Якщо й там розводять руками, Ляшко рекомендує сповіщати про це за номером контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, що Pfizer тепер доступна усім охочим у центрах масової вакцинації