НОВИНИКабінет міністрів ухвалив рішення ввести обмеження цін на деякі лікарські засоби, які купують за бюджетні гроші.
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В Україні обмежили ціни на низку ліків
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
За його словами, ціни обмежили на ліки, які зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку лікарських засобів. Також обов'язковою умовою є висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку.
При цьому Мельничук зазначив, що також Кабмін передбачив затвердження Міністерством охорони здоров'я відповідного реєстру граничних цін на ліки, які відповідають перерахованим вище вимогам.
Раніше повідомлялось, що Україна отримала п'ять мільйонів таблеток йоду.
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04 10 2022 20:24 МЕДІА
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