В Україні обрали найкращого спортсмена за підсумками 2022 року

Асоціація спортивних журналістів України визнала фрістайліста Олександра Абраменка найкращим спортсменом за підсумками 2022 року.

Про це повідомляє офіційний сайт АСЖУ

Абраменко переміг в опитуванні (98 балів), випередивши чемпіонку Європи та віце-чемпіонку світу зі стрибків у висоту Ярославу Магучих (86 балів) та чемпіонку світу та Європи 2022 року з веслування на байдарках та каное Людмилу Лузан (79 балів).

Топ-10 найкращих спортсменів України у 2022 році за версією АСЖУ:

1. Олександр Абраменко – 98 балів

2. Ярослава Магучих – 86 балів

3. Людмила Лузан – 79

4. Олександр Усик – 73

5. Андрій Проценко – 60

6. Олексій Новіков – 46

7. Сестри Олексієви – 43

8. Павло Коростильов – 39

9. Михайло Романчук – 38

10. Олексій Середа – 36

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні Олександр Абраменко завоював срібну медаль. Український спортсмен зумів посісти друге місце у лижній акробатиці, поступившись лише китайцю Ці Гуанпу. Бронза дісталася росіянину Іллі Бурову.

Абраменко є єдиним чоловіком в історії України, якому вдалося здобути нагороди на двох зимових Іграх. У Пхенчхані-2018 українець став чемпіоном.

Раніше повідомлялось, що збірна України посіла друге місце на Кубку світу з таїландського боксу.