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В Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні в України будуть сильні вітри від 15 до 20 м/с.
У вівторок, 26 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про шквальний вітер, ожеледицю та хуртовини.
В Україні оголошено штормове попередження Фото: volynpost.com

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зазначає "РБК-Україна".

Як повідомляється, сьогодні в України будуть сильні вітри від 15 до 20 м/с. Крім того, у західній частині на дорогах спостерігатиметься ожеледиця, а Волинській та Рівненській областях буде сніжно (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області та у столиці також очікуються пориви вітру до 20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні відомства.

26 січня переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від -1 до +12 градусів.

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26 01 2021 10:33
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