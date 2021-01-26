В Україні оголошено штормове попередження
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зазначає "РБК-Україна".
Як повідомляється, сьогодні в України будуть сильні вітри від 15 до 20 м/с. Крім того, у західній частині на дорогах спостерігатиметься ожеледиця, а Волинській та Рівненській областях буде сніжно (І рівень небезпечності, жовтий).
У Київській області та у столиці також очікуються пориви вітру до 20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні відомства.
26 січня переважно на всій території України очікуються опади. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від -1 до +12 градусів.
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