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В Україні підтвердили ще два випадки штаму Delta

Європейська лабораторія, в яку направили біологічні зразки пацієнтів, що проходили лікування в Закарпатській обласній лікарні від коронавірусної хвороби з підозрою на штам Delta, підтвердила наявність у хворих саме цього штаму
Європейська лабораторія підтвердила два випадки штаму коронавірусу Delta з біологічних зразків пацієнтів із Закарпаття.
В Україні підтвердили ще два випадки штаму Delta Фото: з вільного доступу
Інформацію про це в коментарі кореспонденту Укрінформу підтвердив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.
 
"Європейська лабораторія, в яку направили біологічні зразки пацієнтів, що проходили лікування в Закарпатській обласній лікарні від коронавірусної хвороби з підозрою на штам Delta, підтвердила наявність у хворих саме цього штаму. Тобто, ми маємо два зареєстровані випадки коронавірусу штаму Delta на Закарпатті" - повідомив Пшеничний.
 
За його словами, ці люди уже пройшли лікування та виписані додому. Більше хворих із підозрою на коронавірус зі штамом Delta в області наразі не зафіксовано.
 
Як раніше повідомляв кореспонденту Укрінформу головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк, особи, у яких запідозрили штам Delta мали тяжкий перебіг захворювання та подорожі в Росію чи контакти із тими, хто був у РФ, де зараз фіксують масове поширення коронавірусу штаму Delta.
 
Раніше повідомлялося, що також два випадки захворювання на коронавірус цього штаму фіксували в Києві, хворі проходили лікування в Олександрівській лікарні.
 
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14 07 2021 16:59
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