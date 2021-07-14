НОВИНИЄвропейська лабораторія підтвердила два випадки штаму коронавірусу Delta з біологічних зразків пацієнтів із Закарпаття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні підтвердили ще два випадки штаму Delta
Європейська лабораторія, в яку направили біологічні зразки пацієнтів, що проходили лікування в Закарпатській обласній лікарні від коронавірусної хвороби з підозрою на штам Delta, підтвердила наявність у хворих саме цього штаму
Фото: з вільного доступу
Інформацію про це в коментарі кореспонденту Укрінформу підтвердив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.
"Європейська лабораторія, в яку направили біологічні зразки пацієнтів, що проходили лікування в Закарпатській обласній лікарні від коронавірусної хвороби з підозрою на штам Delta, підтвердила наявність у хворих саме цього штаму. Тобто, ми маємо два зареєстровані випадки коронавірусу штаму Delta на Закарпатті" - повідомив Пшеничний.
За його словами, ці люди уже пройшли лікування та виписані додому. Більше хворих із підозрою на коронавірус зі штамом Delta в області наразі не зафіксовано.
Як раніше повідомляв кореспонденту Укрінформу головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк, особи, у яких запідозрили штам Delta мали тяжкий перебіг захворювання та подорожі в Росію чи контакти із тими, хто був у РФ, де зараз фіксують масове поширення коронавірусу штаму Delta.
Раніше повідомлялося, що також два випадки захворювання на коронавірус цього штаму фіксували в Києві, хворі проходили лікування в Олександрівській лікарні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2021 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles