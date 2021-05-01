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В Україні планують запровадити електронний кабінет пацієнта: що це означає

Це дозволить надавати декларації з лікарем онлайн, надавати доступ до власних данних
Міністерство охорони здоров'я України анонсувало запровадження електронного кабінету пацієнта. У МОЗ розповіли, що це означає.
В Україні планують запровадити електронний кабінет пацієнта: що це означає Фото: Укрінформ

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє "РБК-Україна".

"Перш за все, ми хочемо запровадити електронний кабінет пацієнта. В тому числі з інтеграцією його з сервісом "Дія", що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту", - пояснив Степанов.

Також це дозволить надавати декларації з лікарем онлайн, надавати доступ до власних данних.

"В кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані", - зазначив він.

Також він говорить, що МОЗ хоче позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.

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05 01 2021 12:32
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