В Україні планують запровадити електронний кабінет пацієнта: що це означає
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє "РБК-Україна".
"Перш за все, ми хочемо запровадити електронний кабінет пацієнта. В тому числі з інтеграцією його з сервісом "Дія", що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту", - пояснив Степанов.
Також це дозволить надавати декларації з лікарем онлайн, надавати доступ до власних данних.
"В кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані", - зазначив він.
Також він говорить, що МОЗ хоче позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.
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