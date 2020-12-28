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МОЗ не скасує локдаун у січні попри зниження захворюваності на COVID-19 - Степанов

Окрім цього, Степанов нагадав, що в січні-лютому традиційно зростає кількість хворих на грип та ГРВІ
Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати локдаун у січні попри зниження захворюваності на COVID-19. За останню добу коронавірусне захворювання виявили у 4 385 людей.
МОЗ не скасує локдаун у січні попри зниження захворюваності на COVID-19 - Степанов Фото: МОЗ

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє "Громадське".

"Що стосується проведення жорсткого карантину з 8 січня по 24 січня, ми не збираємося як Міністерство охорони здоров’я вносити відповідні зміни щодо скасування його", - сказав Степанов.

Він зазначив, що попри зменшення офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за прогнозами МОЗ, після новорічних свят відбудеться збільшення кількості хворих на COVID-19.

Окрім цього, Степанов нагадав, що в січні-лютому традиційно зростає кількість хворих на грип та ГРВІ.

"Хворі на грип мають такі ж самі ускладнення, як і хворі на COVID-19, і для нас дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип із максимальним зниженням навантаженості на медичну систему, з мінімальною кількістю хворих на COVID-19", - заявив Степанов.

З його слів, це дуже важливо, оскільки медична система повинна завжди надавати всім необхідну медичну допомогу і не працювати в наднапруженому режимі, в якому вона працювала.

Міністр закликав громадян обов'язково дотримуватися заходів епідемічної безпеки, а органи місцевого самоврядування - організовувати процес святкування згідно з дотриманням протиепідемічних правил.

Нагадаємо, що 28 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 030 374 особи, одужало - 665 729 осіб, із них летальних випадків - 17 849.

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28 12 2020 11:07
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