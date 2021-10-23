CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗакон "Про енергетичну ефективність" передбачає внесення до платіжок за комунальні послуги детальної інформації про споживання, зокрема, порівняння поточних показників з минулорічними.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні планують змінити формат платіжок за "комуналку"
Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії
Фото: vidomosti-ua.com
Про це повідомила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна, передає Міненерго.
"Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - сказала Підкоморна.
У Міненерго також зауважили, що великі підприємства будуть зобов‘язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на 4 роки проводити енергоаудит. Очікується, що це допоможе оптимізувати витрати на споживання енергії та зрозуміти, які заходи необхідно впроваджувати для мінімізації витрат у майбутньому.
Крім того, законом запроваджується масштабна програма впровадження "розумних технологій" на державному рівні, що дозволить операторам систем розподілу скоротити витрати в електромережах, а споживачу дасть можливість управляти власним попитом. За технічної можливості передбачене встановлення інтелектуальних систем обліку газу, електрики, тепла.
З метою зниження витрат з держбюджету на утримання будівель органи державної влади та місцевого самоврядування будуть зобов‘язані купувати енергоефективне обладнання та брати в оренду чи купувати лише енергоефективні приміщення.
Міненерго підкреслило, що у законі вперше передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.
Як повідомлялося, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про енергетичну ефективність", який, зокрема, передбачає проведення на великих підприємствах енергоаудиту раз на чотири роки, а також встановлення цільового показника щорічного скорочення споживання енергії.
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