В Україні планують змінити формат платіжок за "комуналку"

Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії

Закон "Про енергетичну ефективність" передбачає внесення до платіжок за комунальні послуги детальної інформації про споживання, зокрема, порівняння поточних показників з минулорічними.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна, передає Міненерго.

"Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - сказала Підкоморна.

У Міненерго також зауважили, що великі підприємства будуть зобов‘язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на 4 роки проводити енергоаудит. Очікується, що це допоможе оптимізувати витрати на споживання енергії та зрозуміти, які заходи необхідно впроваджувати для мінімізації витрат у майбутньому.

Крім того, законом запроваджується масштабна програма впровадження "розумних технологій" на державному рівні, що дозволить операторам систем розподілу скоротити витрати в електромережах, а споживачу дасть можливість управляти власним попитом. За технічної можливості передбачене встановлення інтелектуальних систем обліку газу, електрики, тепла.

З метою зниження витрат з держбюджету на утримання будівель органи державної влади та місцевого самоврядування будуть зобов‘язані купувати енергоефективне обладнання та брати в оренду чи купувати лише енергоефективні приміщення.

Міненерго підкреслило, що у законі вперше передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Як повідомлялося, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про енергетичну ефективність", який, зокрема, передбачає проведення на великих підприємствах енергоаудиту раз на чотири роки, а також встановлення цільового показника щорічного скорочення споживання енергії.