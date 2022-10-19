У Польщі скоротять допомогу українським біженцям

З людей, які проживають у колективних жилих приміщеннях понад 120 днів, з 1 січня 2023 року будуть стягувати 50% від загальної суми.

З 2023 року українські біженці, що перебувають в Польщі понад 120 днів, мають оплачувати 50% власного утримання. Про це повідомив уповноважений польського уряду Павел Шефернакер в інтерв’ю інформагентству PAP.

"Наразі в Польщі знаходиться понад 1 млн біженців з України. Тому ми повинні створити умови, які б дозволяли біженцям адаптуватися в країні. У нас є певні висновки, які пов’язані з посиленням системи пільг для біженців. Оскільки Польща відкрита для біженців, хоче їх підтримувати, то не може бути так, що є люди, які певним чином обманюють цю систему. Ми ще більше ущільнимо її, щоб не ставалося жодних патологій у питанні виплат коштів", – зазначив чиновник.

Шефернакер повідомив, що у зв'язку з економічною кризою, утримання українських біженців стало дорожчати, тож особи, які проживають у центрах тимчасового розміщення (це близько 80 тис. українців з одного мільйона), повинні також брати участь у власному утриманні.

"З людей, які проживають у колективних жилих приміщеннях понад 120 днів, з 1 січня будуть стягувати 50% від загальної суми", – зауважив представник польського уряду, зазначивши, що багато біженців вже знайшли собі роботу в країні.

Шефернакер підкреслив, що на 100% оплати вартості проживання у колективних центрах планують перевести біженців у середині 2023 року, проте нових біженців, що тільки прибули до Польщі, протягом перших 120 днів перебування все ще утримуватиме країна.

Як оцінюється, у Польщі можуть перебувати приблизно 1,5-2 млн українців, які рятувалися за кордоном від російської агресії. З них понад 430 тис. українок та українців, які прибули до Польщі після 24 лютого, знайшли легальну роботу.