У Польщі скоротять допомогу українським біженцям
З 2023 року українські біженці, що перебувають в Польщі понад 120 днів, мають оплачувати 50% власного утримання. Про це повідомив уповноважений польського уряду Павел Шефернакер в інтерв’ю інформагентству PAP.
"Наразі в Польщі знаходиться понад 1 млн біженців з України. Тому ми повинні створити умови, які б дозволяли біженцям адаптуватися в країні. У нас є певні висновки, які пов’язані з посиленням системи пільг для біженців. Оскільки Польща відкрита для біженців, хоче їх підтримувати, то не може бути так, що є люди, які певним чином обманюють цю систему. Ми ще більше ущільнимо її, щоб не ставалося жодних патологій у питанні виплат коштів", – зазначив чиновник.
Шефернакер повідомив, що у зв'язку з економічною кризою, утримання українських біженців стало дорожчати, тож особи, які проживають у центрах тимчасового розміщення (це близько 80 тис. українців з одного мільйона), повинні також брати участь у власному утриманні.
"З людей, які проживають у колективних жилих приміщеннях понад 120 днів, з 1 січня будуть стягувати 50% від загальної суми", – зауважив представник польського уряду, зазначивши, що багато біженців вже знайшли собі роботу в країні.
Шефернакер підкреслив, що на 100% оплати вартості проживання у колективних центрах планують перевести біженців у середині 2023 року, проте нових біженців, що тільки прибули до Польщі, протягом перших 120 днів перебування все ще утримуватиме країна.
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