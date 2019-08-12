CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ8 грудня Україна почала свою роботу нова Митна служба.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні почала роботу нова Митна служба
Раніше повідомлялося, що в перші дні роботи на митницях можливі проблеми
Фото: vl.sfs.gov.ua
У Держмитслужбі зазначили, що ще до запуску зробили низку важливих кроків, передає LB.ua.
Зокрема, скоротили кількість регіональних митниць з 26 до 16, створили калькулятор розрахунку платежів під час митного оформлення автомобілів, запустили тестовий портал і кол-центр для скарг громадян.
Також був прийнятий закон про створення інституту авторизованих економічних операторів і закон про режим загального транзиту. Крім того, в першому читанні Верховна Рада підтримала перехід митниці до однієї юридичної особи.
Нагадаємо, що Державна митна служба запустила нову онлайн-систему скарг - cc.customs.gov.ua.
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