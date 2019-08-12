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В Україні почала роботу нова Митна служба

Раніше повідомлялося, що в перші дні роботи на митницях можливі проблеми
8 грудня Україна почала свою роботу нова Митна служба.
В Україні почала роботу нова Митна служба Фото: vl.sfs.gov.ua

У Держмитслужбі зазначили, що ще до запуску зробили низку важливих кроків, передає LB.ua.

Зокрема, скоротили кількість регіональних митниць з 26 до 16, створили калькулятор розрахунку платежів під час митного оформлення автомобілів, запустили тестовий портал і кол-центр для скарг громадян.

Також був прийнятий закон про створення інституту авторизованих економічних операторів і закон про режим загального транзиту. Крім того, в першому читанні Верховна Рада підтримала перехід митниці до однієї юридичної особи.

Нагадаємо, що Державна митна служба запустила нову онлайн-систему скаргcc.customs.gov.ua.

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08 12 2019 13:00
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