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В Україні почастішають посухи та суховії - метеорологи

Водночас глибина промерзання ґрунту істотно Глибина промирзання ґрунту знизилася, це сприяє засвоєнню зимових опадів і формування достатнього зволоження навесні
За прогнозами метеорологів, в Україні почастішають посухи та суховії. Період випадіння градів зміститься на весну та осінь.
В Україні почастішають посухи та суховії - метеорологи Фото: vestifinance.ru

Інтенсивність посухи в Україні, за прогнозами метеорологів, найближчими роками зросте на 15-30%. Почастішають суховії. Побільшає градів, які до того ж змістяться на раніше нехарактерні для таких погодних явищ сезони - весну та осінь, пише "Укрінформ".

Фахівці також зауважують, що останніми роками в Україні вдвічі збільшилася кількість днів із денними температурами повітря понад +30 °C. Потепління найстрімкіше відбувається у північних регіонах України. Натомість Степ атакує посуха.

Водночас глибина промерзання ґрунту істотно знизилася і це сприяє засвоєнню ґрунтом зимових опадів і формування достатнього зволоження ґрунту навесні.

На думку фахівців, такі кліматичні зміни можуть спричинити передчасне дозрівання ярих сільськогосподарських культур і водночас знизити їх урожайність. Тривалість активної вегетації рослин вже зросла в середньому на 10 днів.

Водночас умови вегетації для озимої пшениці стануть сприятливішими. Так само озимий ріпак краще ростиме у північніших регіонах і натомість гірше - у Степу. На Північ перемістяться й зони вирощування сої та соняшника. А вирощування кукурудзи стане проблематичнішим. Також прогнозується поширення різноманітних хвороб рослин, шкідників, активізуються бур’яни.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 25 січня середньодобова температура повітря становила +5,5°C, що на 0,9°C вище рекордного значення, зафіксованого 1993 року.

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21 02 2021 12:52
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