В Україні померла директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна

«Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна — відома українська соціологиня, директорка, старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну»

В Україні померла соціологиня, директорка фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Про це повідомили у пресслужбі фонду, передає "Громадське".

«Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна — відома українська соціологиня, директорка, старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну», — йдеться у повідомленні.

У фонді підкреслили, що Бекешкіна зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства, до останнього дня проводила опитування, заходи.

Нагадаємо, що чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому.