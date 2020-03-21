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В Україні померла директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна

«Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна — відома українська соціологиня, директорка, старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну»
В Україні померла соціологиня, директорка фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.
В Україні померла директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна ZN.UA

Про це повідомили у пресслужбі фонду, передає "Громадське".

«Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна — відома українська соціологиня, директорка, старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України, одна із найавторитетніших науковців, людина, яка щиро любила свій народ та Україну», — йдеться у повідомленні.

У фонді підкреслили, що Бекешкіна зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства, до останнього дня проводила опитування, заходи.

Нагадаємо, що чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому.

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21 03 2020 16:00
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