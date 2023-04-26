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Більшість країн світу засуджує керівництво росії – опитування

26 квітня 2023, 14:56
Більшість країн світу засуджує керівництво росії – опитування
Фото: reuters.com
137 країн світу взяли участь в опитуванні.

Резульатит показали, що імідж росії постраждав від початку повномасштабної війни в Україні. 

Про це пише американський інститут суспільної думки Gallup.

Після вторгнення росії в україну рівень схвалення дій Кремля і загалом позитивного ставлення до російського керівництва впав до мінімуму за 15 років. 

Інститут Gallup минулого року провів опитування в 137 країнах.

57% респондентів заявили, що не схвалюють керівництво росії. В 2021 році таки було всього 38%.

"Це безумовно, найвища точка в тенденціях, які фіксував Gallup, починаючи з 2007 року", - йдеться в матеріалі. 

Схвалення російського керівництва впало з 33% у 2021 році до 21% минулого року. Стійке зростання спостерігається між 2014 роком і моментом, коли рф вперше вдерлася в Україну та окупувала Крим, та 2020 роком, коли схвалення досягло найвищої точки в 34%.

Мінімальним є відсоток тих, хто не має думки про керівництво росії. На початку глобального опитування в середньому 35% опитаних країн заявили, що не знають достатньо про керівництво росії, аби оцінити його.

"Ця цифра неухильно знижувалася в останні роки, досягнувши нового мінімуму в 18% у 2022 році, що свідчить про те, що дії росії залишили менше місця для нейтральних почуттів щодо керівництва країни", - пишуть американські соціологи.

Зі 137 країн, опитаних минулого року, більшість - 81 держава, не схвалювали керівництво росії. 

Найвищі рейтинги несхвалення в країнах з високим рівнем доходу та орієнтованими на Захід, тут показники яких перевищують 90%.

В США це 93%, Канаді 91%, в 10 європейських країнах, включаючи Польщу, - 95%. 

В Україні керівництво росії не схвалювалює 96%.

Серед 84 країн несхвалення російського керівництва зросло щонайменше на 10 процентних пунктів. Найбільше зростання відбулося в Литві, де несхвалення зросло з 44% до 91% всього лише за рік.

Також несхвалення більш ніж на 40 пунктів загострилися на Тайвані: з 26% до 72%, в  Румунії з 37% до 79%.

Основною причиною не свахелння стала війна в Україні. Також різко впав відсоток тих, хто сказав, що вони "не знають".

В Латинській Америці мешканці, на відміну від своїх лідерів, засуджують росію. Тут несхвалення керівництва зросла з 31% до 61% у 2022 році.

В африканських країнах зрушення у бік несхвалення російського керівництва не таке різке. Тут схвалення лідерства в регіоні дійсно впало з 45% до 35%.   

"У результаті, незважаючи на зусилля росії щодо поширення дезінформації про конфлікт, масове зрушення щодо її керівництва показує, що геополітичне значення путінського вторгнення в Україну не вислизнуло від уваги більшої частини населення світу. Зростання середнього показника несхвалення серед 137 країн на 19% - це глобальний закид росії", - підсумували в Інституті Gallup.

соціологіяGallupросія.

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