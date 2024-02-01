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У Тамбовській області партизани вивели з ладу залізничні колії, по яким доставляли ракети до військової частини

01 лютого 2024, 11:13
У Тамбовській області партизани вивели з ладу залізничні колії, по яким доставляли ракети до військової частини
Фото: odz.gov.ua
Партизани знищили релейну шафу.

У Тамбовській області партизани вивели з ладу залізничний шлях, яким доставляли ракети до військової частини. 

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”. 

30.01.24 агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля н.п. Первомайське, Тамбовської області. В результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил росії (в/ч 14272)”, – йдеться у повідомленні.

“Атеш” повідомив координати знищеного об'єкта: 52.4512500711, 41.472261350282. 

залізницявійна в Україніросія окупантиросія.

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