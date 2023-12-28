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Купувати під час війни турецьке чи китайське, коли є українські аналоги, аморально – міністр економіки Свириденко

28 грудня 2023, 17:55
Купувати під час війни турецьке чи китайське, коли є українські аналоги, аморально – міністр економіки Свириденко
Фото: Міністерство економіки України
йдеться насамперед про промислові підприємства у прифронтових містах.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко розкритикувала практику закупівлі під час війни імпортних товарів, аналоги яких виробляються в Україні, особливо на промислових підприємствах у прифронтових містах.

Про це вона зазначила в ході свого візиту на заводи в Нікополі, повідомляє  ICTV.

Купівля турецьких чи китайських виробів – це, по-перше, аморально під час війни, коли в Україні є виробництва аналогічних товарів. По-друге, це несправедливо щодо українців, які працюють буквально під ворожими обстрілами й намагаються заробляти та виживати”, – наголосила Свириденко. 

За її словами, у прифронтових містах, як-от, наприклад, Нікополь, промислові підприємства – це єдині острівці “нормальності” для людей.

Це можливість для них працювати та заробляти гроші, аби вижити в надскладних умовах, підкреслила перший віцепрем’єр-міністр. 

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