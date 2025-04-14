Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС видає співробітникам у відрядження до США одноразові телефони через побоювання шпигунства

14 квітня 2025, 17:28
ЄС видає співробітникам у відрядження до США одноразові телефони через побоювання шпигунства
Фото: Google
Раніше цей захід застосовувався для поїздок до Китаю.

Чиновникам Єврокомісії, які вирушають на весняні зустрічі МВФ та Світового банку, рекомендують подорожувати з основними пристроями. 

Про це йдеться в матеріалі журналу Financial Times.

Єврокомісія почала видавати одноразові телефони та прості ноутбуки співробітникам, які працюють у США задля уникнення ризику шпигунства. 

Такий захід, який традиційно застосовувався для поїздок до Китаю.

Чотири джерела підтвердили виданню, що наступного тижня політики, які їдуть на весняні зустрічі МВФ і Світового банку, отримали нові вказівки.

Дипломати кажуть, що нові заходи повторюють ті, що застосовуються під час поїздок до України і Китаю, куди не можна ввозити стандартні комп'ютерні комплекти через побоювання російського або китайського шпигунства. 

"Вони стурбовані тим, що США можуть проникнути в системи комісії", – прокоментував один з посадовців. 

Відношення до США як до потенційної загрози безпеці підкреслює, як погіршилися відносини після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні.  

Єврокомісія зазначає, що нещодавно було оновлено рекомендації з питань безпеки, але відмовилася коментувати їхні подробиці, проте дипломатична служба ЄС була залучена до цього процесу, як це зазвичай буває при оновленні таких рекомендацій.

Посадовці кажуть, що в інструкції для всіх співробітників, які подорожують до США, міститься рекомендація вимикати телефони на кордоні і класти їх у спеціальні чохли, щоб захистити від шпигунства, якщо вони залишаться без нагляду. 

Також є додатковий ризик, пов'язаний із США, де прикордонники мають право вилучати телефони та комп'ютери відвідувачів і перевіряти їхній вміст.  

Брюссель і Вашингтон ведуть делікатні переговори з низки питань, де кожна зі сторін могла б зібрати інформацію про іншу.

З 21 по 26 квітня троє комісарів вирушають до Вашингтона на засідання МВФ і Світового банку.

 
ЄвросоюзСШАшпигунство

Останні матеріали

Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється