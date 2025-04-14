ЄС видає співробітникам у відрядження до США одноразові телефони через побоювання шпигунства

Раніше цей захід застосовувався для поїздок до Китаю.

Чиновникам Єврокомісії, які вирушають на весняні зустрічі МВФ та Світового банку, рекомендують подорожувати з основними пристроями.

Про це йдеться в матеріалі журналу Financial Times.

Єврокомісія почала видавати одноразові телефони та прості ноутбуки співробітникам, які працюють у США задля уникнення ризику шпигунства.

Такий захід, який традиційно застосовувався для поїздок до Китаю.

Чотири джерела підтвердили виданню, що наступного тижня політики, які їдуть на весняні зустрічі МВФ і Світового банку, отримали нові вказівки.

Дипломати кажуть, що нові заходи повторюють ті, що застосовуються під час поїздок до України і Китаю, куди не можна ввозити стандартні комп'ютерні комплекти через побоювання російського або китайського шпигунства.

"Вони стурбовані тим, що США можуть проникнути в системи комісії", – прокоментував один з посадовців.

Відношення до США як до потенційної загрози безпеці підкреслює, як погіршилися відносини після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні.

Єврокомісія зазначає, що нещодавно було оновлено рекомендації з питань безпеки, але відмовилася коментувати їхні подробиці, проте дипломатична служба ЄС була залучена до цього процесу, як це зазвичай буває при оновленні таких рекомендацій.

Посадовці кажуть, що в інструкції для всіх співробітників, які подорожують до США, міститься рекомендація вимикати телефони на кордоні і класти їх у спеціальні чохли, щоб захистити від шпигунства, якщо вони залишаться без нагляду.

Також є додатковий ризик, пов'язаний із США, де прикордонники мають право вилучати телефони та комп'ютери відвідувачів і перевіряти їхній вміст.

Брюссель і Вашингтон ведуть делікатні переговори з низки питань, де кожна зі сторін могла б зібрати інформацію про іншу.

З 21 по 26 квітня троє комісарів вирушають до Вашингтона на засідання МВФ і Світового банку.