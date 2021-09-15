В Україні продовжили термін дії COVID-сертифікату до 365 днів

Згідно з документом, COVID-сертифікат матиме дві опції (жовтий або зелений) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що передбачає подовження дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікату із 180 днів до 365-ти з моменту останнього щеплення.

Відповідний документ № 954 розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, згідно з документом, COVID-сертифікат матиме дві опції (жовтий або зелений) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий жовтий сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а зелений - про повний курс.

Постановою затверджуються зразки електронних та паперових COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19.

COVID-сертифікат може бути сформований одразу після внесення до центральної бази даних відомостей про отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції. Термін його дії - 72 години починаючи від години забору матеріалів для аналізу.

Окрім цього, COVID-сертифікат може бути сформований на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби - на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для відповідного тестування на COVID-19, результат якого є позитивним. Термін дії такого сертифікату - 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19

У разі запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки спрощено вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з жовтими чи зеленими COVID-сертифікатами.

Також змінами передбачено, що обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть жовтий чи зелений COVID-сертифікат.

Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів зеленого COVID-сертифікату.

За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, жовтого чи зеленого сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Постанова, ухвалена урядом 13 вересня, набуває чинності 20 вересня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 вересня підтверджено 2 325 796 випадків COVID-19, з них за добу – 4640.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 6 028 879 людей, з них отримали дві дози – 4 959 086.