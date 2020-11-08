В Україні прогнозують другу хвилю коронавірусу на жовтень-листопад
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу 11 серпня, повідомляє "Громадське".
"Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля, тобто суттєве збільшення кількості хворих, десь в жовтні або листопаді", - заявив він.
Міністр зазначив, що всі лікарні намагаються максимально швидко облаштувати та забезпечити киснем. Також в країні збільшили кількість ліжок з централізованим киснем на 2,5 тисячі.
Коли українська влада заговорила про другу хвилю коронавірусу
В Україні останнім часом щодня виявляють більш як тисячу інфікованих коронавірусом. Саме тому президент Володимир Зеленський заговорив про другу хвилю поширення коронавірусу й просить уряд цього не допустити. Серед конкретних вимог - доручив прем’єру невідкладно оцінити, чи готові лікарні надавати допомогу хворим.
Також наказав уряду повністю забезпечити медпрацівників засобами індивідуального захисту, посилити контроль за дотриманням карантину та переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і Севастополя. Після цього КПВВ з Кримом припинили роботу до 30 серпня.
Нагадаємо, що станом на 9:00 11 серпня в Україні зафіксовано 1 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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