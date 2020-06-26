Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах

Йдеться про перевищення швидкості на 30-60 км на годину у залежності від кількості смуг
В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних дорогах. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3744.
В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах Фото: pixabay.com

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає РБК - Україна.

Закон пропонує збільшити ліміт дозволеного перевищення швидкості на міжнародних та національних автодорогах. Очікується, що це дозволить зменшити витрати часу на проходження довгих відстаней, запобігатиме втомі водіїв та знизить ризики, пов’язані з тривалим безперервним перебуванням водіїв за кермом.

Отже, на міжнародних та національних дорогах пропонується збільшити ліміт наступним чином:

  • які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку - більш як на 30 кілометрів на годину;
  • які мають дві смуги для руху в одному напрямку - більш як на 40 кілометрів на годину;
  • які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку - більш як на 50 кілометрів на годину.

При цьому штрафом у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян пропонують карати перевищення швидкості більш як на 60 кілометрів на годину на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку.

Нагадаємо, що через сайт громадяни України можуть подати попередню або основну електронну декларацію, а потім відслідковувати її статус.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.