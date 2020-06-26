В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних шляхах

Йдеться про перевищення швидкості на 30-60 км на годину у залежності від кількості смуг

В Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних дорогах. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3744.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає РБК - Україна.

Закон пропонує збільшити ліміт дозволеного перевищення швидкості на міжнародних та національних автодорогах. Очікується, що це дозволить зменшити витрати часу на проходження довгих відстаней, запобігатиме втомі водіїв та знизить ризики, пов’язані з тривалим безперервним перебуванням водіїв за кермом.

Отже, на міжнародних та національних дорогах пропонується збільшити ліміт наступним чином:

які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку - більш як на 30 кілометрів на годину;

які мають дві смуги для руху в одному напрямку - більш як на 40 кілометрів на годину;

які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку - більш як на 50 кілометрів на годину.

При цьому штрафом у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян пропонують карати перевищення швидкості більш як на 60 кілометрів на годину на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку.

Нагадаємо, що через сайт громадяни України можуть подати попередню або основну електронну декларацію, а потім відслідковувати її статус.