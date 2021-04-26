В Україні проти COVID-19 вакцинували ще тисячу людей

За минулу добу в дев'яти регіонах - жодного щеплення

В Україні протягом неділі, 25 квітня, перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 1 114 людям.

Загалом перше щеплення вже отримали 528 028 людей, ще п'ятеро завершили вакцинацію - отримали другу дозу, повідомляє "Громадське".

Вакцинацію здійснювали 51 мобільна бригада та 12 пунктів щеплень. Найбільше щеплень зробили у Харківській області - 307. Також серед добових лідерів Рівненська (180) та Київська (177) області.

Найменше ж щеплень зробили у Волинській (2), Запорізькій (3) та Херсонській (4) областях. А в Києві, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях у неділю взагалі не зробили жодного щеплення.

За весь час усе ж таки найбільше щеплень зробили в Києві - 49 818. Серед лідерів також Дніпропетровська (40 829), Львівська (40 753) та Київська область (25 496). Найменше людей вакцинували у Чернігівській області - 10 073.

За даними карти РНБО, за минулу добу лікарі найбільше використовували вакцину Pfizer - 522 дози. Також використали 382 дози препарату CoronaVac та 210 - CoviShield/AstraZeneca.

Нагадаємо, що до України прибула вироблена у Південній Кореї партія вакцини AstraZeneca-SKBio від COVID-19 у кількості 367,2 тис. доз, яку доставили ЮНІСЕФ спільно з ВООЗ у рамках механізму COVAX.