В Україні проти COVID-19 вакцинували ще тисячу людей
Загалом перше щеплення вже отримали 528 028 людей, ще п'ятеро завершили вакцинацію - отримали другу дозу, повідомляє "Громадське".
Вакцинацію здійснювали 51 мобільна бригада та 12 пунктів щеплень. Найбільше щеплень зробили у Харківській області - 307. Також серед добових лідерів Рівненська (180) та Київська (177) області.
Найменше ж щеплень зробили у Волинській (2), Запорізькій (3) та Херсонській (4) областях. А в Києві, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях у неділю взагалі не зробили жодного щеплення.
За весь час усе ж таки найбільше щеплень зробили в Києві - 49 818. Серед лідерів також Дніпропетровська (40 829), Львівська (40 753) та Київська область (25 496). Найменше людей вакцинували у Чернігівській області - 10 073.
За даними карти РНБО, за минулу добу лікарі найбільше використовували вакцину Pfizer - 522 дози. Також використали 382 дози препарату CoronaVac та 210 - CoviShield/AstraZeneca.
Нагадаємо, що до України прибула вироблена у Південній Кореї партія вакцини AstraZeneca-SKBio від COVID-19 у кількості 367,2 тис. доз, яку доставили ЮНІСЕФ спільно з ВООЗ у рамках механізму COVAX.
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