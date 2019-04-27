CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні від сьогодні до 2 травня призупинили видачу закордонних паспортів та ID-карток.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні призупиняють видачу закордонних паспортів та ID-карток
"З 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - всі центри "Паспортний сервіс", – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин"
Фото:bagnet.org
"З 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - всі центри "Паспортний сервіс", – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин", - повідомляє держпідприємство "Документ".
У прес-службі пояснили, що в цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби.
Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.
Нагадаємо, що українці, які мають ID-картки, в найближчий час зможуть без закордонного паспорту їздити до країн Балтії.
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27 04 2019 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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