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В Україні призупинили видачу біометричних документів: "технічна перерва"

"У цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби"
До 2 травня усі центри "Паспортний сервіс", які оформлюють та видають біометричні документи, призупинили роботу з технічних причин.
В Україні призупинили видачу біометричних документів: "технічна перерва" Фото:bagnet.org

Оформлення та видачу закордонних паспортів, ID-карток, посвідок на тимчасове та постійне проживання призупинено з 17:00 27 квітня, триватиме технічне обслуговування до 8:00 2 травня, повідомляє держпідприємство "Документ". 

"У цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби", - повідомили у "Документі". 

При цьому оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання триватиме у штатному режимі. 

Нагадаємо, що голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що станом на сьогодні немає жодних причин для скасування безвізового режиму для українських громадян.

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28 04 2019 17:51
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