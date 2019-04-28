В Україні призупинили видачу біометричних документів: "технічна перерва"

"У цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби"

До 2 травня усі центри "Паспортний сервіс", які оформлюють та видають біометричні документи, призупинили роботу з технічних причин.

Оформлення та видачу закордонних паспортів, ID-карток, посвідок на тимчасове та постійне проживання призупинено з 17:00 27 квітня, триватиме технічне обслуговування до 8:00 2 травня, повідомляє держпідприємство "Документ".

"У цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби", - повідомили у "Документі".

При цьому оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання триватиме у штатному режимі.

Нагадаємо, що голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що станом на сьогодні немає жодних причин для скасування безвізового режиму для українських громадян.