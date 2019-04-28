CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо 2 травня усі центри "Паспортний сервіс", які оформлюють та видають біометричні документи, призупинили роботу з технічних причин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні призупинили видачу біометричних документів: "технічна перерва"
"У цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби"
Фото:bagnet.org
Оформлення та видачу закордонних паспортів, ID-карток, посвідок на тимчасове та постійне проживання призупинено з 17:00 27 квітня, триватиме технічне обслуговування до 8:00 2 травня, повідомляє держпідприємство "Документ".
"У цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби", - повідомили у "Документі".
При цьому оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання триватиме у штатному режимі.
Нагадаємо, що голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що станом на сьогодні немає жодних причин для скасування безвізового режиму для українських громадян.
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