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В Україні розпочалася реєстрація для учасників ЗНО-2020 року

Реєстрація для участі в ЗНО-2020 триватиме з 3 лютого по 24 березня
Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування максимум із чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО проводиться з 11 навчальних предметів.
В Україні розпочалася реєстрація для учасників ЗНО-2020 року Фото: vestnik.in.ua

В Україні стартувала реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) у 2020 році, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В Україні очікують понад 346 тис. учасників тестування, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти: це і випускники шкіл, і учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. В тестуванні зможуть також узяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років", - ідеться в повідомленні УЦОЯО в понеділок.

Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування максимум із чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО проводиться з 11 навчальних предметів.

Завдання сертифікаційних робіт з шести навчальних предметів перекладатимуться кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Випускники шкіл, студенти професійно-технічних навчальних закладів і коледжів реєструватимуться на проходження ЗНО у своєму навчальному закладі.

За інформацією УЦОЯО, випускники минулих років зможуть зареєструватися самостійно та направити комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.

Реєстрація для участі в ЗНО-2020 триватиме з 3 лютого по 24 березня.

Нагадаємо, що yовий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років.

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03 02 2020 13:57
ТЕГИ: освіта, ЗНО
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