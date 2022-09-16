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В Україні розпочата програма безкоштовної вакцинації, чіпування та стерилізації домашніх тварин

Втілити в життя програму Захисти свою тварину допоміг Міжнародний фонд захисту тварин IFAW
В Україні розпочата програма безкоштовної вакцинації, чіпування та стерилізації домашніх тварин Фото: з відкритих джерел

Українська ветеринарна асоціація дрібних тварин (USAVA) за підтримки Міжнародного фонду захисту тварин IFAW розпочала програму "Захисти свою тварину".

Про це повідомляє НВ.

Завдяки цій програмі власники тварин, які потребують допомоги, можуть безоплатно чіпувати, стерилізувати і вакцинувати тварину в Києві, Одесі, Львові, Харкові. Пропозиція призначена для тих, хто опинився в скрутній ситуації. Необхідну допомогу за програмою надають фахівці клінік-партнерів Української ветеринарної асоціації дрібних тварин (USAVA).

В програмі беруть участь зазначені нижче ветеринарні клініки:

  • Київ: Ветеринарна клініка доктора Медведєва
  • Київ: вул. Феодори Пушиної, 25 (+380932650229)
  • Одеса: Ветеринарна клініка «ВетПрем'єр»
  • Одеса: вул. Іцхака Рабіна, 7 (+380678225252)
  • Харків: Цілодобова ветеринарна клініка «ДОВІРА»
  • Харків: вул. Клочківська, 191д (+380680793982)
  • Львів: Ветеринарна клініка «Ветсервіс»
  • Львів: вул. Рубчака, 21Б, (+380965321685)

 

В асоціації відзначили, що ризик захворювання на сказ як свійських тварин, так і людей в умовах війни дуже зріс, але дієві способи нейтралізувати загрозу сказу існують, тому потрібно відповідально підійти до питання безпеки домашніх улюбленців.

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16 09 2022 09:41
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