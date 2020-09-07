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В Україні скоротилася кількість областей, неготових до ослаблення карантину

Ситуація покращилася у Львівській та Одеській областях
В Україні вісім областей не готові до послаблення карантину. При цьому у порівнянні з минулою добою ситуація покращилася у Львівській та Одеській областях, але погіршилася в Чернігівській області.
В Україні скоротилася кількість областей, неготових до ослаблення карантину

Відповідні дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

Так, станом на 9 липня, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

Відразу п'ять регіонів не відповідають критерію відсотка виявлення коронавіруса - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська та Харківська області. В Донецькій і Тернопільській областях перевищено показник динаміки. Недостатня кількість тестів на COVID-19 проводять в Донецькому та Чернігівському регіонах. У Закарпатській області перевищена завантаженість лікарняних ліжок.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 09 липня в Україні зафіксовано 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали.

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09 07 2020 13:00
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