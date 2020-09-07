В Україні скоротилася кількість областей, неготових до ослаблення карантину Ситуація покращилася у Львівській та Одеській областях

В Україні вісім областей не готові до послаблення карантину. При цьому у порівнянні з минулою добою ситуація покращилася у Львівській та Одеській областях, але погіршилася в Чернігівській області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію