В Україні спростили перезакріплення та передачу автомобільних номерів

Раніше ця послуга була доступна виключно в Головному сервісному центрі МВС у Києві

В Україні спростили перезакріплення та передачу індивідуальних номерних знаків для автомобілів.

Відтепер можна перезакріпити номери за іншим авто або передати їх у власність іншому водієві у будь-якому Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Для цього автовласнику потрібно подати до будь-якого територіального сервісного центру пакет необхідних документів.

Раніше ця послуга була доступна виключно в Головному сервісному центрі МВС у Києві.

Нагадаємо, що формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде оновлено.