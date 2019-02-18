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В Україні спростили перезакріплення та передачу автомобільних номерів

Раніше ця послуга була доступна виключно в Головному сервісному центрі МВС у Києві
В Україні спростили перезакріплення та передачу індивідуальних номерних знаків для автомобілів.
В Україні спростили перезакріплення та передачу автомобільних номерів Фото: zaholovok.com.ua

Відтепер можна перезакріпити номери за іншим авто або передати їх у власність іншому водієві у будь-якому Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Для цього автовласнику потрібно подати до будь-якого територіального сервісного центру пакет необхідних документів.

Раніше ця послуга була доступна виключно в Головному сервісному центрі МВС у Києві.

Нагадаємо, що формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде оновлено.

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18 02 2019 14:18
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