CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні спростили перезакріплення та передачу індивідуальних номерних знаків для автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні спростили перезакріплення та передачу автомобільних номерів
Раніше ця послуга була доступна виключно в Головному сервісному центрі МВС у Києві
Фото: zaholovok.com.ua
Відтепер можна перезакріпити номери за іншим авто або передати їх у власність іншому водієві у будь-якому Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.
Для цього автовласнику потрібно подати до будь-якого територіального сервісного центру пакет необхідних документів.
Раніше ця послуга була доступна виключно в Головному сервісному центрі МВС у Києві.
Нагадаємо, що формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде оновлено.
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18 02 2019 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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