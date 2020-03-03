В Україні спростили процес відкриття приватних садочків

«Нові спрощені умови відкриття і ведення відповідного бізнесу призведуть до зростання якості надання відповідних послуг і якісної дошкільної освіти в Україні»

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує процес отримання дозволів для відкриття приватних дитячих садочків.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 3 березня, повідомляють у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає "Громадське".

Як повідомляють в уряді, зокрема спрощення стосується процедури отримання ліцензії, реєстрації статутів садочків у місцевих органах влади. Також в уряді вирішили дозволити відкривати дитячі садочки ФОПам.

«Нові спрощені умови відкриття і ведення відповідного бізнесу призведуть до зростання якості надання відповідних послуг і якісної дошкільної освіти в Україні», — повідомив заступник міністр розвитку економіки Дмитро Романович.

Постанова уряду стосується і вже відкритих садочків: їм дозволили наймати на роботу не лише педагогічних працівників, а також дозволили залучати сторонні компанії для харчового та медичного обслуговування дітей.

Нові умови для дитячих садочків мають запрацювати за 2 місяці після того, як відповідну урядову постанову опублікують.

Нагадаємо, що Мер Києва Віталій Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати вимірювання кожного ранку температури всім вихованцям дитячих садочків та учням столичних шкіл.