В Україні стабілізується ситуація з коронавірусом, - Степанов Все менше пацієнтів з COVID-19 госпіталізують до лікарень

Станом на сьогодні в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом. За минулий тиждень, зокрема, зменшилась кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба президента, зазначає РБК - Україна. За словами Степанова, в ситуації з поширенням коронавірусної інфекції спостерігається певна стабілізація. Крім того, свіжу статистику на нараді навів прем'єр-міністр Денис Шмигаль - за добу 612 нових випадків, при цьому 385 пацієнтів одужали. На даний момент в Україні понад 26 тисяч активних хворих, а лідирують Львівська (99 нових випадків) та Закарпатська (79 нових випадків) області. Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів про штрафи закладів, які не дотримуються карантин. За останню добу закрито 143 розважальні заклади, зокрема нічні клуби і ресторани, на них склали 102 адмінпротоколи. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 липня в Україні зафіксовано 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали.

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