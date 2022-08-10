НОВИНИНа цифровій мапі відображатимуться всі підприємства-забруднювачі та інформація про нихПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні створять реєстр викидів
Фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення єдиної державної онлайн-системи даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин.
Про це повідомила прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
"Президент підписав євроінтеграційний Закон "Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів". Реєстр стане єдиною державною онлайн-системою даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Мінприроди, незабаром буде створено онлайн-карту, на якій відображатимуться всі підприємства-забруднювачі та інформація про них.
Це дозволить в оперативному порядку відстежувати викиди та перенесення забруднювачів у часі та просторі, аналізувати пропозиції щодо зменшення викидів, а також приймати ефективні рішення щодо запобігання та зменшення промислового забруднення.
Раніше повідомлялося, що через війну довкіллю України завдано збиків майже в 1 трильйон грн.
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08 10 2022 20:15 МЕДІА
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