CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні послуга з отримання індивідуального номерного знаку (ІНЗ) стала повністю електронною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні тепер можна отримати номерні знаки поштою
Вартість послуги доставки Новою поштою фіксована – 500 грн
Фото: zaholovok.com.ua
"Відтепер в онлайн-режимі можна: перевірити можливість замовлення конкретного ІНЗ, замовити та оплатити його виготовлення, обрати отримання готового номерного знаку у зручному за розташуванням відділенні Нової пошти", - повідомляє "Прямий" канал з посиланням на прес-службу Державного агентства з питань електронного урядування України.
Переведення послуги з отримання ІНЗ в онлайн-площину дозволить державі спростувати міфи, пов’язані з отриманням ІНЗ, зробить послугу більш популярною та знищить будь-які корупційні ризики.
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