В Україні тепер можна отримати номерні знаки поштою

В Україні послуга з отримання індивідуального номерного знаку (ІНЗ) стала повністю електронною.

"Відтепер в онлайн-режимі можна: перевірити можливість замовлення конкретного ІНЗ, замовити та оплатити його виготовлення, обрати отримання готового номерного знаку у зручному за розташуванням відділенні Нової пошти", - повідомляє "Прямий" канал з посиланням на прес-службу Державного агентства з питань електронного урядування України.

Переведення послуги з отримання ІНЗ в онлайн-площину дозволить державі спростувати міфи, пов’язані з отриманням ІНЗ, зробить послугу більш популярною та знищить будь-які корупційні ризики.