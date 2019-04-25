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В Україні тепер можна отримати номерні знаки поштою

Вартість послуги доставки Новою поштою фіксована – 500 грн
В Україні послуга з отримання індивідуального номерного знаку (ІНЗ) стала повністю електронною.
В Україні тепер можна отримати номерні знаки поштою Фото: zaholovok.com.ua

"Відтепер в онлайн-режимі можна: перевірити можливість замовлення конкретного ІНЗ, замовити та оплатити його виготовлення, обрати отримання готового номерного знаку у зручному за розташуванням відділенні Нової пошти", - повідомляє "Прямий" канал з посиланням на прес-службу Державного агентства з питань електронного урядування України.

Переведення послуги з отримання ІНЗ в онлайн-площину дозволить державі спростувати міфи, пов’язані з отриманням ІНЗ, зробить послугу більш популярною та знищить будь-які корупційні ризики.

 
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25 04 2019 13:30
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