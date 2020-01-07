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В Україні треба створити цільові туристичні регіональні фонди – Держтуризм

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо фінансового забезпечення розвитку туризму" (№3696) вже зареєстровано у Верховній Раді
В Україні потрібно створити туристичні регіональні фонди, до яких спрямовуватиметься туристичний збір.
В Україні треба створити цільові туристичні регіональні фонди – Держтуризм Фото: travel-profi.ru

Про це сказала голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, повідомляє пресслужба відомства в Facebook, зазначає "Укрінформ".

"Створення таких фондів та цільове спрямування туристичного збору дасть змогу ефективно його використовувати. Разом зі змінами до закону "Про туризм", над яким працюємо..., це сприятиме вибудовуванню ефективної системи управління туристичною галуззю", - зазначила Олеськів.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо фінансового забезпечення розвитку туризму" (№3696) вже зареєстровано у Верховній Раді.

В документі пропонується нова система спрямування туристичного збору. Створять цільові туристичні регіональні фонди, до яких спрямують туристичний збір, цільові внески підприємств та громадян на реалізацію стратегії розвитку туризму, кошти місцевого та державного бюджетів, кошти грантів та міжнародної допомоги.

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01 07 2020 14:25
ТЕГИ: туризм
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