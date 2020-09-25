В Україні у 2021 році поетапно підвищать пенсії 10 млн пенсіонерів - Мінсоцполітики
Міністерство соціальної політики України заявляє, що у 2021 році пенсії буде підвищено для 10 млн пенсіонерів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Відбуватись це буде у п’ять етапів для різних категорій", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.
Зазначено, що найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж. Зокрема, в осіб, старших за 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 грн, і вони отримуватимуть не менше ніж 2 600 грн.
Також триватиме програма доплат для пенсіонерів, віком від 80 років, що мають страховий стаж 20/25 років, і розпочнеться програма для пенсіонерів, віком від 75 років із повним стажем.
Крім того, відбуватиметься індексація пенсій і перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють.
Нагадаємо, що громадянам України не варто очікувати на соціальне забезпечення європейського рівня. Але деяке підвищення заплановане на наступний рік.
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