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В Україні удвічі підвищать надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства

Даний закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування
Особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать удвічі. Верховна рада схвалила у другому читанні відповідний законопроект №2031.
В Україні удвічі підвищать надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства freepik

Про це повідомляє РБК-Україна.

Надбавки на догляд підвищаться наступним чином:

  • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з січня 2021 року з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року - до 200%;
  • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100%.

Окрім того, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.

Законом надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років у розмірі:

  • з 1 січня 2021 року - 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
  • з 1 січня 2022 року - 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

А надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років збільшується до:

  • з 1 січня 2021 року - 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
  • з 1 січня 2022 року - 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Даний закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак у дію він вводиться з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів створить платформу, яка сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю.

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02 09 2020 17:20
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