В Україні удвічі підвищать надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства
Про це повідомляє РБК-Україна.
Надбавки на догляд підвищаться наступним чином:
- особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з січня 2021 року з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022 року - до 200%;
- особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100%.
Окрім того, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.
Законом надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років у розмірі:
- з 1 січня 2021 року - 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
- з 1 січня 2022 року - 200% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
А надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років збільшується до:
- з 1 січня 2021 року - 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
- з 1 січня 2022 року - 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
Даний закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак у дію він вводиться з 1 січня 2021 року.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів створить платформу, яка сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Розгін студентів і затримання протестувальників: що відбувається в Білорусі
- ВІДЕО Теракт в Житомирській області: намагалися підірвати потяг з паливом з Білорусі
- ФОТО Торнадо, повені і гігантський град: в Італії через негоду загинули 4 людини