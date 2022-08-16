Рада підтримала надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну

Зокрема, в законі йдеться про журналістів, які зазнали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану.

Про це повідомляє в Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Законопроект підтримали 267 депутвтів та його було прийнято за основу. Йдеться про осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які зазнали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану. - встановлення I групи інвалідності - в розмірі 800 000 гривень; - встановлення II групи інвалідності - в розмірі 500 000 гривень; - встановлення III групи інвалідності - в розмірі 200 000 гривень; - втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) - в розмірі 100 000 гривень; - загибель (смерті) - в розмірі 1 000 000 гривень; Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

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