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В Україні узаконили фріланс: що передбачає законодавство

Документ підтримали 269 народних депутатів
Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт №5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс).
В Україні узаконили фріланс: що передбачає законодавство робота

Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору - трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Такі трудові договори запроваджуються як альтернатива договорам цивільно-правового характеру.

При цьому, працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і матиме базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, достатнім рівнем зарплати тощо).

У документі йдеться, що кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. 

Також передбачається, що роботодавець не може забороняти чи створювати перешкоди працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця.

Заробітна плата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час або за фактично виконану роботу.

Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця - 32 години.

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19 07 2022 09:56
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