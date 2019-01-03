В Україні в березні вперше проведуть автоматичну індексацію пенсій

В Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій.

За минулий рік середній розмір пенсії зріс в 1,5 рази. "В минулому році пенсії були підвищені на 1476 гривень для 550 тисяч військових пенсіонерів", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Пізніше в уряді уточнили, що у березні пенсії в Україні зростуть у середньому на 17-20%. "Це одна з головних позицій реформи, яка була введена. Тепер, незважаючи ні на що, щорічно 1 березня буде проводитися осучаснення пенсійних виплат. Вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям", - повідомив віце-прем'єр Павло Розенко і запевнив, що фінансовий ресурс для підвищення пенсій є.

Крім індексації пенсій у березні повинен початися процес монетизації субсидій. Раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що субсидія в результаті змін, пов'язаних з монетизацією, стане соціальною виплатою. 1 березня період її виплати синхронізується з періодом виплати пенсій, і люди будуть отримувати ці кошти одночасно з пенсією.

Нагадаємо, в березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.