В Україні в березні вперше проведуть автоматичну індексацію пенсій
За минулий рік середній розмір пенсії зріс в 1,5 рази. "В минулому році пенсії були підвищені на 1476 гривень для 550 тисяч військових пенсіонерів", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Пізніше в уряді уточнили, що у березні пенсії в Україні зростуть у середньому на 17-20%. "Це одна з головних позицій реформи, яка була введена. Тепер, незважаючи ні на що, щорічно 1 березня буде проводитися осучаснення пенсійних виплат. Вперше за останні 5-7 років ми прийшли до такого процесу, коли можемо гарантувати осучаснення пенсій всім категоріям", - повідомив віце-прем'єр Павло Розенко і запевнив, що фінансовий ресурс для підвищення пенсій є.
Крім індексації пенсій у березні повинен початися процес монетизації субсидій. Раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що субсидія в результаті змін, пов'язаних з монетизацією, стане соціальною виплатою. 1 березня період її виплати синхронізується з періодом виплати пенсій, і люди будуть отримувати ці кошти одночасно з пенсією.
Нагадаємо, в березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"