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В Україні відновила роботу майже половина туроператорів

З початку літа в Україні почали поступово відновлювати діяльність туристичні компанії, що спеціалізуються на внутрішніх мандрівках.
В Україні відновила роботу майже половина туроператорів Фото: з відкритих джерел

Про це у четвер, 22 вересня, сказала голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів у коментарі для РБК-Україна.

"Якщо порівнювати з минулим роком, то можна сказати, що ринок туроператорів, діяльність яких стосується організації подорожей Україною, відновив свою роботу десь на 20–50%", – зазначила вона.

За даними Олеськів, якщо порівняти кількість ліцензій, які ДАРТ видало станом на 31 січня 2021 року, з даними за 1 вересня 2022 року, то кількість туроператорів, які займаються виключно організацією внутрішніх подорожей, залишилася незмінною – 363 компанії. А ось кількість туроператорів, так званого "змішаного типу", які займаються як організацією внутрішніх, так і закордонних подорожей, дещо зросла: з 2 486 до 2 499 компаній.

Очільник відомства нагадала, що за перші шість місяців 2022 року було зафіксовано спад надходжень до держбюджету від діяльності туроператорів – на 21%. Компанії сплатили за перше півріччя 2022 року лише 83 млн гривень податків, тоді як за аналогічний період у 2021 році від них у держскарбницю надійшло 106 млн грн.

"Поки що складно сказати, скільки туроператорів, які працюють на внутрішньому ринку, припинили свою діяльність. Точну кількість ми зможемо визначити лише на початку наступного року – за звітною документацією компаній. І все ж таки хочу зазначити, що українці потроху почали дозволяти собі короткі подорожі країною з метою перезавантаження для того, щоб зберігати працездатність і психологічний спокій. І це дозволяє туроператорам, які займаються організацією подорожей Україною, відновлювати свою роботу", – додала Мар'яна Олеськів.

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує невпинно розширювати договірну базу з країнами, до яких громадяни можуть подорожувати без віз або за спрощеним візовим режимом. 

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22 09 2022 18:29
ТЕГИ: туризм
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