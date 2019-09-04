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В Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство

Чоловіка за активне сприяння слідству засудили до одного місяця арешту
На Миколаївщині чоловіка арештували на місяць за систематичне домашнє насильство над своєю матір’ю. Це перший вирок в Україні за цією кримінальною статтею.
В Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство Фото: з відкритих джерел

"Впродовж декількох років чоловік вчиняв протиправні дії відносно своєї 80-річної матері, за скоєння яких на сімейного дебошира складались відповідні адмінматеріали. Також у лютому цього року було зафіксовано факт нанесення жінці легких тілесних ушкоджень, які також завдав син", - повідомили в поліції Миколаївщини, вирок отримав 57-річний мешканець міста Вознесенська.

Зазначається, що ці випадки кваліфікували як системне домашнє насильство. У підсумку суд врахував "щире каяття чоловіка та активне сприяння слідству" та засудив його до одного місяця арешту.

Також задля "формування неагресивної психологічної моделі поведінки" до чоловіка застосують обмежувальний захід у вигляді "направлення для проходження програми для кривдників".

"У цілому, така програма може тривати від трьох місяців до одного року та передбачає щотижневе проведення з кривдниками індивідуальних та групових занять, а умисне ухилення від її проходження тягне за собою кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що загалом з моменту появи статті КК про домашнє насильство на Миколаївщині відкрили 4 провадження. 

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2227-VIII, який вносить зміни до Кримінального кодексу щодо обов’язкової обопільної згоди на секс. Рік тому його офіційно опублікували у парламентському виданні “Голос України”.

Також зазначимо, що у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство. Зазначається, що підтримки міжнародних партнерів у Києві цього тижня стартували тренінги для решти поліцейських.

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09 04 2019 16:53
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