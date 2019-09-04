В Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство
"Впродовж декількох років чоловік вчиняв протиправні дії відносно своєї 80-річної матері, за скоєння яких на сімейного дебошира складались відповідні адмінматеріали. Також у лютому цього року було зафіксовано факт нанесення жінці легких тілесних ушкоджень, які також завдав син", - повідомили в поліції Миколаївщини, вирок отримав 57-річний мешканець міста Вознесенська.
Зазначається, що ці випадки кваліфікували як системне домашнє насильство. У підсумку суд врахував "щире каяття чоловіка та активне сприяння слідству" та засудив його до одного місяця арешту.
Також задля "формування неагресивної психологічної моделі поведінки" до чоловіка застосують обмежувальний захід у вигляді "направлення для проходження програми для кривдників".
"У цілому, така програма може тривати від трьох місяців до одного року та передбачає щотижневе проведення з кривдниками індивідуальних та групових занять, а умисне ухилення від її проходження тягне за собою кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що загалом з моменту появи статті КК про домашнє насильство на Миколаївщині відкрили 4 провадження.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2227-VIII, який вносить зміни до Кримінального кодексу щодо обов’язкової обопільної згоди на секс. Рік тому його офіційно опублікували у парламентському виданні “Голос України”.
Також зазначимо, що у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство. Зазначається, що підтримки міжнародних партнерів у Києві цього тижня стартували тренінги для решти поліцейських.
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