В Україні вперше судитимуть "пірата", який незаконно знімав фільми в кінотеатрах

"Протягом проведення операції до суду вперше було направлено справу щодо молодика, який знімав прем'єрні покази кінофільмів у кінотеатрах та продавав ці відео для поширення на піратських сайтах"

Уперше в Україні до суду направили кримінальну справу проти "пірата", який незаконно знімав прем’єрні покази фільмів у кінотеатрах, а потім продавав їх. Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

У відомстві розповіли про проведення операції "Пірати", в ході якої порушили 19 кримінальних справ у сфері порушення прав інтелектуальної власності, а 4 особам вже повідомили про підозру. Про це повідомили в прес-службі Кіберполіції.

"Протягом проведення операції до суду вперше було направлено справу щодо молодика, який знімав прем'єрні покази кінофільмів у кінотеатрах та продавав ці відео для поширення на піратських сайтах. Справу було кваліфіковано за ч. 1 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Наразі мешканцю міста Кривий Ріг загрожує до двох років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці припинили роботу понад 30 піратських онлайн-кінотеатрів і низки інших піратських ресурсів.

"Закінчення проведення операції не означає, що робота в цьому напрямку припиняється. Ми продовжуємо проводити заходи з викриття так званих піратів та готові до взаємодії з правовласниками для реагування на факти порушення їх прав. Тож закликаємо зацікавлених сторін до співпраці у протидії піратству", - зазначив начальник департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.