В Україні впровадять міжнародну сертифікацію навичок володіння комп'ютером

Буде створена цифрова навчальна система з 22 навчальних модулів, які охоплюють усі необхідні цифрові компетентності, згідно з європейським баченням. Тестування та сертифікації за стандартом ICDL будуть проводитися для різних верств населення

Українська асоціація фахівців інформаційних технологій за підтримки Мінцифри впровадить в Україні міжнародну сертифікацію навичок володіння комп’ютером (ICDL - International Computer Driver Licence).

"ICDL - це сертифікація, що дозволяє людям засвідчити свої навички роботи з комп'ютером за міжнародним стандартом. ЮНЕСКО виділяє ICDL як приклад міжнародної рамки компетенцій.

Якість і репутація ICDL ґрунтуються на понад 20-річному досвіді надання сертифікаційних програм. Сертифікація ICDL доступна в понад 100 країнах. Це мережа з понад 20 000 тестових центрів, що забезпечує більше 70 млн сертифікаційних тестів для 16 млн людей у всьому світі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сертифікація містить теоретичні та практичні завдання. Наприклад, при складанні тесту можливі такі завдання, як забронювати онлайн столик у ресторані або скопіювати речення із будь-якого сайту про науку, створити і відправити лист електронною поштою.

У Мінцифри пояснили, що ICDL сертифікат потрібен у разі вступу до вишів у багатьох країнах, при працевлаштуванні до приватних компаній, а також - для навчання та сертифікації цифрових навичок державних службовців

"Україна є учасником програми ECDL/ICDL з 2003 року. В Україні діє мережа тестових центрів, в яких можна пройти сертифікацію. Міністерство цифрової трансформації підтримує ініціативу та підписало меморандум з Українською асоціацією фахівців інформаційних технологій, що є представником ICDL в Україні.

Буде створена цифрова навчальна система з 22 навчальних модулів, які охоплюють усі необхідні цифрові компетентності, згідно з європейським баченням. Тестування та сертифікації за стандартом ICDL будуть проводитися для різних верств населення", - заявили у Мінцифри.

Повідомляється, що матеріали за модулем "Український цифровий громадянин" будуть доступні безкоштовно.

Тренувальне онлайн тестування за модулем "Український цифровий громадянин" буде імплементовано на порталі Дія.Цифрова освіта.

Заступник мністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан заявила, що в межах партнерства передбачено також сприяння впровадженню рамки цифрових компетентностей для освітян (DigCompEdu) і рамки цифрових компетентностей для громадян (DigComp for Citizens).