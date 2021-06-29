В Україні видаватимуть "ковідні" сертифікати з терміном дії 180 днів

Щодо ковідних сертифікатів – наразі ми опрацьовуємо постанову Кабінету Міністрів, яка буде визначати умови видачі цього сертифікату і ми сподіваємося, що воно з 1 липня запрацює. І підстав для видачі ковідних сертифікатів буде 3. Перша – це людина отримала повний курс вакцинації, і з наступного дня їй на 180 днів буде цей сертифікат

Ковідний сертифікат в Україні може бути впроваджений із 1 липня і може бути встановлено 3 підстави для його видачі громадянам.

Про це директор Центру громадського здоров’я Роман Родина повідомив у онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою, розміщеному на сторінці ЮНІСЕФ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Щодо ковідних сертифікатів – наразі ми опрацьовуємо постанову Кабінету Міністрів, яка буде визначати умови видачі цього сертифікату і ми сподіваємося, що воно з 1 липня запрацює. І підстав для видачі ковідних сертифікатів буде 3. Перша – це людина отримала повний курс вакцинації, і з наступного дня їй на 180 днів буде цей сертифікат", - поінформував Родина.

За його словами, другою причиною для видачі такого документу може бути негативний ПЛР-тест, і у цьому випадку термін дії цього сертифікату буде 72 години з моменту взяття зразка.

"І третя умова – якщо людина перехворіла, і про неї внесені дані у електронну систему охорони здоров’я як підтверджений випадок лабораторно, то теж 180 днів – з моменту отримання лабораторного підтвердження", - пояснив він.

У відповідь на запитання, чи дозволятимуть такі сертифікати в’їжджати у інші країни, директор ЦГЗ поінформував, що це питання вирішуватиметься взаємними двосторонніми угодами між країнами.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив про плани взаємного визнання документів про вакцинацію між Україною і Грузією.