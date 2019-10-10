В Україні випустять платіжну картку без реквізитів: вони міститимуться в мобільному додатку
Випускати картку планує «Альфа-банк», повідомляє "Громадське".
Почати випуск карток без реквізитів планують з 15 жовтня. Таке рішення у банку пояснюють захистом від шахраїв.
"Вся конфіденційна інформація (номер картки, термін дії та CVV-код) більше не буде надрукована на картці, замість неї банк зазначить тільки ім'я власника картки. Персональні дані "переїдуть" у мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine і будуть доступні власнику в його смартфоні", - повідомляють в "Альфа-банку".
В установі обіцяють випускати нові картки без додаткової плати та стягнень. Їх видаватимуть клієнтам банку в межах продуктів Travel і Platinum Black.
За даними Національного банку України, "Альфа-банк" належить кільком росіянам. Зокрема, акції банку належить одному з найбагатших російських олігархів Михайлу Фрідману, який має ізраїльське громадянство. На початку 2000-х Фрідман брав активну участь у суспільному житті Росії, зокрема очолював суспільну палату РФ як представник сімей військовослужбовців. Також олігарх має тісні зв’язки з чинною президентською адміністрацією Росії.
12 вересня державний "ПриватБанк" анонсував запуск функції, яка дозволить здійснювати оплату за допомогою обличчя, а також функцію, що допоможе розраховуватися в інтернеті без введення реквізитів картки.
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