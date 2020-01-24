БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВиробництво кондитерських виробів із цукру у 2019 році зменшилося на 27% порівняно із 2018 роком, до 47 тис. тонн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні виробництво кондитерських виробів із цукру зменшилось на 27%
“У 2019 році в Україні виробництво цукровмісних кондитерських виробів склало 47 тис. тонн, що на 27% менше, ніж у 2018 році”
ukrinform.ua
Про це на підставі даних Державної служби статистики повідомляє пресслужба асоціації “Укрцукор”,передає УКРІНФОРМ.
“У 2019 році в Україні виробництво цукровмісних кондитерських виробів склало 47 тис. тонн, що на 27% менше, ніж у 2018 році”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у грудні 2019 року в Україні було вироблено 4,5 тис. тонн кондитерських виробів із цукру, що на 8,4% менше, ніж у листопаді 2019 року, та на 26,3% менше, ніж у грудні 2018 року.
Нагадаємо, що агропідприємства минулого року суттєво скоротили поголів'я дійних корів, що призвело до рекордного зменшення виробництва молока в Україні.
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