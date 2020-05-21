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В Україні вже працюють 90% продовольчих ринків - Мінекономіки

"Уряд вже реалізує програми, спрямовані на подолання бізнесом наслідків кризи від пандемії"
Станом на 19 травня із 9,6 тисяч перевірених Держпродспоживслужбою закладів понад 7,6 тисяч повністю відповідають усім протиепідемічним вимогам, встановленим головним державним санітарним лікарем.
В Україні вже працюють 90% продовольчих ринків - Мінекономіки Фото: УНІАН

Після пом'якшення карантину в Україні вже працюють 748 продовольчих ринків - це майже 90% від загальної кількості продовольчих ринків.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що станом на 19 травня із 9,6 тисяч перевірених Держпродспоживслужбою закладів понад 7,6 тисяч повністю відповідають усім протиепідемічним вимогам, встановленим головним державним санітарним лікарем.

Серед них:

3852 об'єкти торгівлі продовольчими товарами (магазини та супермаркети);

1486 об'єктів торгівлі непродовольчими товарами (магазини та супермаркети);

309 закладів громадського харчування (кафе та ресторани);

573 перукарні та салони краси;

1419 інших об’єктів (аптеки, об’єкти водопостачання та водовідведення, об'єкти транспорту тощо).

"Уряд вже реалізує програми, спрямовані на подолання бізнесом наслідків кризи від пандемії. Ці ініціативи включають заходи із збереження робочих місць, спрощення доступу до фінансів (завдяки гарантуванню нових кредитів і запуску грантових програм), зменшення витрат бізнесу шляхом рефінансування кредитів та зменшення податкового навантаження". - йдеться у повідомленні.

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21 05 2020 12:39
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