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В Україні за добу - 13 531 випадок COVID-19

За добу 01 грудня в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 346, медпрацівників – 240)
В Україні минулої доби виявлено 13 531 випадок зараження коронавірусом.
В Україні за добу - 13 531 випадок COVID-19 Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
а добу 01 грудня в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 346, медпрацівників – 240)", - йдеться в повідомленні.
 
За минулу добу померли 525 осіб, одужали – 23 535. Госпіталізовано - 3 003 особи.
 
 
За весь час пандемії в Україні підтверджено 3 463 872 випадки COVID-19, одужали 2 995 727 осіб. Водночас зафіксовано 87 057 летальних випадків.
 
У МОЗ також повідомляють, що за минулу добу в Україні 210 869 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014.
 
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу 13 543 488 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 11 415 141 людина. Загалом проведено 24 958 629 щеплень.
 
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02 12 2021 09:25
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