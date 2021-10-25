В Україні за добу - 14 634 випадки коронавірусу

За добу 24 жовтня в Україні зафіксовано 14 634 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 999, медпрацівників – 173)

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні виявили 14 634 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 24 жовтня в Україні зафіксовано 14 634 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 999, медпрацівників – 173)", - йдеться у повідомленні.

101 331 особу вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 75 240 осіб, повністю імунізовані - 26 091 особа.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 912 осіб, летальних випадків – 330, одужали 4 598 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 784 039 осіб, одужали 2 380 374 особи, летальних випадків – 64 202, проведено ПЛР-тестувань – 14 021 250.

За минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 особи, з них отримали одну дозу – 8 965 692 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.