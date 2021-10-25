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В Україні за добу - 14 634 випадки коронавірусу

За добу 24 жовтня в Україні зафіксовано 14 634 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 999, медпрацівників – 173)
За минулу добу, 24 жовтня, в Україні виявили 14 634 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні за добу - 14 634 випадки коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
 
 
"За добу 24 жовтня в Україні зафіксовано 14 634 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 999, медпрацівників – 173)", - йдеться у повідомленні.
 
101 331 особу вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 75 240 осіб, повністю імунізовані - 26 091 особа.
 
Також за минулу добу госпіталізовано 3 912 осіб, летальних випадків – 330, одужали 4 598 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 784 039 осіб, одужали 2 380 374 особи, летальних випадків – 64 202, проведено ПЛР-тестувань – 14 021 250.
 
За минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 особи, з них отримали одну дозу – 8 965 692 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.
 
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
 
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25 10 2021 09:13
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