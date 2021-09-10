НОВИНИЗа добу 08 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298).
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В Україні за добу - 15 908 випадків коронавірусу
За добу 08 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298)
Фото: з вільного доступу
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 08 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 477, медпрацівників – 298)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
За даними МОЗ, минулої доби госпіталізована 3 571 особа, при цьому одужало 5 364 особи. Також зареєстровано 250 летальних випадків.
У МОЗ поінформували, що за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 529 913 осіб, з них одужало 2 287 846 осіб, померла 58 331 особа. Проведено 13 217 913 ПЛР-тестувань (за добу 53 313).
Як повідомляв Укрінформ, за 8 жовтня в Україні зафіксували 16 362 випадки зараження коронавірусом.
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